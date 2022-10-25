الانتهاء من سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال المهندس سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، إنه تم الانتهاء من سحب مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحسنة، بالتزامن مع موجة الأمطار ومواجهة حالة الطقس غير المستقرة التى تتعرض لها البلاد الآن.

وقال رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء إنه شهدت مدينة الحسنة والقرى التابعة هطول للأمطار ما أدى إلى تجمع لمياه الأمطار ببعض أحياء وشوارع مدينة الحسنة، وتم العمل طوال الساعات الماضية على سحبها وتنظيف الشوارع.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه تم دفع بالمعدات اللازمة بمجلس المدينة بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى، وتضم سيارات الكسح المجهزة لإزالة وشفط جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المركز، ويتواصل انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم علي مدار الساعة والتواصل المستمر مع كل الوحدات المحلية علي مستوي مركز ومدينة الحسنة وكافة الجهات الخدمية لتدراك الآثار السلبية ومواجهة الأزمات والطوارئ.

وبدورهم يواصل رؤساء القرى متابعتهم بالتنسيق مع غرف العمليات بالمجلس الأوضاع أولا بأول، وجهود رفع مخلفات الأمطار ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة الخطوط الكهربائية.