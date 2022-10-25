إعادة فتح مطار فى الفلبين بشكل جزئى بعد خروج طائرة كورية عن المدرج

ونقلت صحيفة (فلبين ستار) المحلية عن وزارة النقل قولها - في بيان - إن إعادة فتح المطار في جزيرة "ماكتان" بمقاطعة "سيبو" سيكون من الساعة 5 صباحا حتى 5 مساء لاستيعاب الرحلات الجوية والمساعدة في تخفيف الأعداد الكبيرة من الرحلات التجارية الملغاة والركاب الذين تقطعت بهم السبل جراء الحادث.

وجاء ذلك بعد أن تجاوزت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية مدرج مطار ماكتان سيبو الدولي في وقت متأخر من ليلة الأحد، مما تسبب في تغيير مسار بعض الرحلات وإلغاء العديد من الرحلات الأخرى في صباح اليوم التالي.

وقال مطار ماكتان سيبو الدولي أيضا - في تنبيه منفصل - "إنه ينصح جميع الركاب بمراقبة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار والتنسيق مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة رحلاتهم".

وكانت سلطات الطيران في الفلبين قد علقت العمل بالمطار عقب خروج الطائرة عن المدرج أثناء هبوطها.. وتم إجلاء جميع الركاب، البالغ عددهم 162 راكبا وطاقم الطائرة المؤلف من 11 فردا، بأمان وجار إخضاعهم للتقييم الطبي قبل السماح لهم بالمغادرة.