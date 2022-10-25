اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إسبانيا.. اندلاع حريق غابات جديد وإخلاء قريتين

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 05:13 ص
إسبانيا.. اندلاع حريق غابات جديد وإخلاء قريتين حرائق الغابات
وكالات

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أجبر حريق غابات كبير اندلع في وادي مينا شمال إسبانيا السلطات على إخلاء قريتين منذ الأحد، حسب صحيفة "إلبايس" نقلا عن السلطات المحلية.

واندلع الحريق في غرب إقليم الباسك وشمال منطقة بورغوس يوم الأحد بعد عدة أسابيع من توقف حرائق الغابات التي ضربت إسبانيا خلال الصيف.

وتسبب الحريق في تدمير أكثر من 500 هكتار.

وقال التقرير إنه تم إجلاء نحو 100 شخص من قريتي إنتونيانو وبورتيدو على بعد نحو 400 كيلومتر شمال مدريد.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، إلا أن الحرائق تسببت في تدمير ثلاث مزارع ومنزلين وسيارة إطفاء.

وشهدت إسبانيا هذا العام أحد أسوأ الأعوام التي اندلعت فيها حرائق غابات، حيث استمرار اندلاع الحرائق بشكل متكرر بين شهري يونيو وسبتمبر.

ووفقا لبرنامج "كوبرنيكوس" لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، تسبب 435 حريقا في تدمير 300 ألف هكتار في إسبانيا هذ العام.


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