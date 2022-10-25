أوبريت "الجمهورية الجديدة" بثقافة الاسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مساء اليوم الثلاثاء اوبريت (انشودة النصر، الجمهورية الجديدة) برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي والذى يحكي عن فترة 16 أكتوبر التي كانت رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين للثورة ضد الاحتلال الإنجليزي، ففى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى وبعد إلغاء معاهدات 1936، وتم حرق النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى.

مرورا بثورة يوليو وتنحي الملك فاروق وتولي محمد نجيب، ثم تأميم قناة السويس والرئيس جمال عبد الناصر، مرورا بحرب اكتوبر المجيدة والرئيس محمد انور السادات حتي ثورة 30 يونيه والرئيس عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة. بحضور د. شعيب خلف مدير عام اقليم القناة وسيناء الثقافي، ا. شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية.

الاوبريت بطولة محمود نوح، أحمد عادل، عبد السلام ابراهيم الإلقاء الشعري، مريم مرسي، شيماء صالح، منه رجب، بمشاركة فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية وفرقة أطفال الإسماعيلية، اشعار واغاني عبد الله علي نظير، موسيقي واخراج ماهر كمال.