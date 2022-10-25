اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 08:35 م
أكرم القصاص
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أمطار على شبين الكوم فى المنوفية.. والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:55 م
أمطار على شبين الكوم فى المنوفية.. والمحافظ يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم فى المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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شهدت منذ قليل مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية هطول أمطار خفيفة على معظم أنحاء المدينة. وعلى الفور، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس التى تشهدها معظم محافظات الجمهورية، ومنها محافظة المنوفية.
 
من جانبها، واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
 
ووجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.
 
وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.
 
أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم فى المنوفية (1)
أمطار على شبين الكوم فى المنوفية

أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم فى المنوفية (2)
أمطار خفيفة على شبين الكوم

أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم فى المنوفية (3)
أمطار خفيفة على مدينة شبين الكوم فى المنوفية
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياة المنوفية



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