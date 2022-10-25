اليوم السابع
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أسرة فريد الديب تنهار بالبكاء قبل تشييع جنازته بمسجد السيدة زينب

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 02:27 م
أسرة فريد الديب تنهار بالبكاء قبل تشييع جنازته بمسجد السيدة زينب جنازة المحامى فريد الديب
كتب - أحمد عبد الهادي

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أصيب أفراد أسرة الراحل المحامي الكبير فريد الديب، بحالة انهيار، عقب وصولهم لمسجد السيدة زينب، لأداء صلاة الجنازة على جثمان الراحل عقب صلاة العصر، وشهد المسجد توافد عدد من عائلة الديب، وأصدقائه وزملائه.
 
ورحل عن عالمنا المحامى المعروف فريد الديب بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 79 عاما، وآخر جلسة مرافعة شهدت حضور المحامى الكبير فريد الديب، هي قضية الآثار الكبرى، اللتى كان متهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والتي قال فيها أثناء مرافعته الأخيرة أمام المحكمة، "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان، وقد أديت واجبى تجاه موكلى، وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتي لو أخطأ".

يعتبر فريد الديب واحد من أشهر وأبرز الشخصيات في مصر، حيث تولى العديد من المناصب الرفيعة والعالية في الجمهورية، كما ترافع عن الكثير من قضايا المشاهير والنجوم الكبار في جمهورية مصر ومن ضمنهم نجوى فؤاد ومحمود السعدنى ونجيب محفوظ.

ولد في الثالث والعشرون من شهر أكتوبر من عام 1943، حيث إنه يبلغ من العمر ما يقارب الثمانية والسبعون عاما وهو من السيدة الزينب حيث درس وحفظ القرآن، تخرج في كلية الحقوق عام 1963 بمعدل جيد جدا، كما أنه عمل في العديد من المناصب في الدولة حتى بدأ مسيرته المهنية في المحاماة في عام 1971، حيث لجأ اليه الكثير من النجوم الكبار والمشاهير في جمهورية مصر العربية.

جنازة المحامى فريد الديب (1)
جنازة المحامى فريد الديب (1)

 

جنازة المحامى فريد الديب (4)
جنازة المحامى فريد الديب (4)

 

جنازة المحامى فريد الديب (5)
جنازة المحامى فريد الديب (5)

 

جنازة المحامى فريد الديب (6)
جنازة المحامى فريد الديب (6)

 

جنازة المحامى فريد الديب (7)
جنازة المحامى فريد الديب (7)

 

جنازة المحامى فريد الديب (8)
جنازة المحامى فريد الديب (8)

 

جنازة المحامى فريد الديب (9)
جنازة المحامى فريد الديب (9)

 


المحامي فريد الديب

جنازة المحامى فريد الديب

مسجد السيدة زينب

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