5 أطعمة تحافظ على صحة الكبد.. أبرزها العنب

كتبت ميرفت رشاد

الكبد عضو هام في الجسم ، فهو يعالج كل شيء من إزالة السموم من الدم إلى تعزيز الهضم وتخزين الفيتامينات لجسمك لاستخدامها لاحقًا، الحفاظ على الكبد في حالة جيدة أمر مهم للحفاظ على الصحة، وكشفت أخصائية التغذية الهندية ، لوفنيت باترا، عن أفضل 5 أطعمة ثبت أنها مفيدة في تحسين وإدارة صحة الكبد، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

قائمة بالأطعمة التي تحتاج إلى تناولها يوميًا لصحة الكبد:



1. قمح

تحتوي عشبة القمح على نسبة عالية من الكلوروفيل والكلوروفيل التي تساعد في إزالة المواد السامة وتساعد في دعم وظائف الكبد الصحية.

2. عصير البنجر

يعتبر عصير البنجر مصدرًا للنترات ومضادات الأكسدة التي تسمى betalains التي تساعد في تقليل الأضرار التأكسدية والالتهابات في الكبد ، فضلاً عن زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية.

3. العنب



يحتوي العنب الأحمر والأرجواني على العديد من المركبات النباتية المفيدة ، ومن الأمثلة البارزة على ذلك ريسفيراترول الذي يعزز مستوى مضادات الأكسدة ويقلل الالتهاب.

4. الخضراوات الصليبية



قد تساعد الخضروات الصليبية مثل البروكلي وبراعم بروكسل في زيادة إنزيمات إزالة السموم الطبيعية للكبد ، وحمايته من التلف ، وتحسين مستويات إنزيمات الكبد في الدم.

5. الجوز



من بين جميع أنواع المكسرات ، يعتبر الجوز من بين أكثر أنواع المكسرات فائدة لتقليل أمراض الكبد الدهنية، وذلك بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، يحتوي الجوز على معظم أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية ، بالإضافة إلى مادة البوليفينول المضادة للأكسدة.

أضف هذه الأطعمة الخمسة إلى نظامك الغذائي اليومي لضمان صحة الكبد بشكل أفضل وطويل.