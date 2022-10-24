اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:00 م
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4 علاجات طبيعية للشفاء من الاكتئاب والقلق.. منها النوم الكافى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 07:00 م
4 علاجات طبيعية للشفاء من الاكتئاب والقلق.. منها النوم الكافى القلق
كتب – حسام الشقويرى

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الاضطرابات النفسية منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا ، ويعتبر الاكتئاب والقلق من أكثر الاضطرابات شيوعًا وعندما يظهر الاكتئاب والقلق كأفكار ومشاعر سلبية تؤثر على السلوك ، فإن الميل الطبيعي هو محاولة التخلص من هذا الضيق، و السلوك البشري الطبيعي هو البحث عن الطريق الأقل مقاومة ، ومن المغري أيضًا محاولة إيجاد حل سريع في "العلاجات الطبيعية" للاكتئاب والقلق ، في شكل مكملات عشبية، وفقا لما نشره موقع spine-health

فيما يلي 4 طرق "طبيعية" للتعامل مع حالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق

1 - البقاء نشيطًا وممارسة الرياضة البدنية

يمكن لبضع ساعات من النشاط البدني في الأسبوع أن تحدث فرقًا ، والمشي لمدة 20 دقيقة يمكن أن يساعد في تصفية ذهنك وتقديم منظور جديد لموقف مرهق، ويعد البقاء نشيطًا بدنيًا أو الخروج للنزهة من أكثر الأشياء الطبيعية والمفيدة للصحة العقلية .

2 - ابق على اتصال واخرج أكثر

التواصل الاجتماعي هو بالتأكيد طريقة طبيعية لمعالجة حالات مثل الاكتئاب والقلق، ومنها الخروج أكثر مع الزوج أو الأطفال ، أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة ، أو إعادة الاتصال بالناس ، أو تكوين صداقات جديدة ، أو الحفاظ على علاقات جيدة مع الجيران ، أو حتى الدردشة معهم. الناس أثناء تمشية الكلب في الحديقة المحلية.

3- الحصول على نوم أفضل

تم إثبات الفوائد الصحية العديدة للنوم الكافي باستمرار،  من بينها انخفاض احتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق ؛ وتحسين الذاكرة والانتباه والتعلم ؛ وانخفاض احتمالية الإصابة بالاضطراب ثنائي القطب وحتى انخفاض الالتهاب المرتبط بالأمراض المزمنة.

وهناك طرق عديدة للحصول على نوم أفضل. وتشمل تجنب المنشطات مثل التبغ والكافيين في المساء، و البقاء نشيطًا أو الانخراط في ممارسة الرياضة البدنية أثناء النهار (ولكن ليس قبل النوم) ؛ تجنب استخدام الهواتف والأجهزة المحمولة في السرير ؛ ووضع روتين منتظم لوقت النوم. قد تتطلب الحالات الأكثر خطورة مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم زيارة طبيب عام.

4 - تجنب السلوك والعادات السيئة

إن تجنب السلوكيات التي يمكن أن تؤدي إلى تضخيم المشاكل والأسباب الكامنة وراء الضيق هو طريقة طبيعية مشروعة لمعالجة حالات مثل الاكتئاب والقلق، و من المؤكد أن تغيير العادة السيئة أو المدمرة هو عملية معقدة. ومع ذلك ، فإن إحدى الطرق الرائعة للبدء هي التفكير في سبب قيامك أنت أو أي شخص تعرفه بالتدخين أو شرب الكحول أو تعاطي المخدرات أو الإفراط في تناول الطعام، لتجنب هذه العادات .

 

 

 

 


التدخين

النوم

القلق



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