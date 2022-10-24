21 ديسمبر.. إعلام القاهرة تنظيم حفل تكريم خريجى دفعة 2022

كتب ــ محمد صبحى

أعلنت كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، أن الكلية ستنظم حفل تكريم لخريجى البكالوريوس والدراسات العليا دفعة 2021 / 2022 ، بقاعة المسرح الكبير بمقر دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.

وحددت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام شروط الاشتراك في الحفل:

- استيفاء استمارة الاشتراك من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية.

- ألا يزيد عدد المرافقين عن شخصين فقط.

- يتم دخول دار الأوبرا بدعوة حضور برقم مقعد الجلوس ويتم استلامها من إدارة رعاية الشباب بالكلية.

- آخر موعد للاشتراك يوم 10 نوفمبر 2022.

- يجب مراعاة المعايير الجامعية في الملابس.

- التأكد من الانضمام لجروب الحفل على whatsapp لمعرفة موعد استلام دعوات الدخول للأوبرا ورقم مقعد الجلوس والروب والتفاصيل الأخرى.