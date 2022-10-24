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21 ديسمبر.. إعلام القاهرة تنظيم حفل تكريم خريجى دفعة 2022

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 08:57 ص
21 ديسمبر.. إعلام القاهرة تنظيم حفل تكريم خريجى دفعة 2022 جامعة القاهرة
كتب ــ محمد صبحى

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أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية ستنظم حفل تكريم لخريجى البكالوريوس والدراسات العليا دفعة 2021 / 2022 ، بقاعة المسرح الكبير بمقر دار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر.
 
وحددت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام شروط الاشتراك في الحفل:
- استيفاء استمارة الاشتراك من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية.
- ألا يزيد عدد المرافقين عن شخصين فقط.
- يتم دخول دار الأوبرا بدعوة حضور برقم مقعد الجلوس ويتم استلامها من إدارة رعاية الشباب بالكلية.
- آخر موعد للاشتراك يوم 10 نوفمبر 2022.
- يجب مراعاة المعايير الجامعية في الملابس.
- التأكد من الانضمام لجروب الحفل على whatsapp لمعرفة موعد استلام دعوات الدخول للأوبرا ورقم مقعد الجلوس والروب والتفاصيل الأخرى.
 
 

إعلام القاهرة

التعليم العالى

الدراسات العليا

جامعة القاهرة



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