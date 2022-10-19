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إعلام القاهرة تنظم ندوة التعليم الإعلامي في الجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:02 م
إعلام القاهرة تنظم ندوة التعليم الإعلامي في الجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة ندوة التعليم الإعلامي في الجامعات
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، مع جمعية كليات الإعلام ندوة تحت عنوان "التعليم الإعلامي في الجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة "، برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام وأمين عام الجمعية والتى ألقت الكلمة الإفتتاحية للندوة .
 
واعقب ذلك كلمة الدكتور  سامي الشريف نائب رئيس مجلس الإدارة وعميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وقد تم مناقشة استخدامات التكنولوجيا المعاصرة في الإعلام (تعليم-صناعة) بمشاركة مجموعة من أساتذة الإعلام والخبراء هم : الدكتور العربي بو عمامة الأستاذ بجامعة الجزائر، والدكتورة  داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، والدكتور عادل صالح الأستاذ بالجامعة البريطانية في مصر، وخالد البرماوي الكاتب الصحفي وخبير المعلومات، وعلى محمد فرجاني الباحث والكاتب في مجال الذكاء الإصطناعي والإعلام وتخلل ذلك نقاشات مفتوحة حول الموضوع.

التعليم العالى

اخبار مصر

الذكاء الاصطناعى

اعلام القاهرة



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