إعلام القاهرة تنظم ندوة التعليم الإعلامي في الجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، مع جمعية كليات الإعلام ندوة تحت عنوان "التعليم الإعلامي في الجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة "، برعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام وأمين عام الجمعية والتى ألقت الكلمة الإفتتاحية للندوة .