وكيل زراعة المنوفية: صرف الأسمدة بموجب الكارت أو الرقم التعريفى

عقد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، اجتماعا لإدارات التوجيه التعاونى والمتابعة المالية ومفتشى الإدارتين، وذلك بمكتبه وتم التنبيه على النقاط التالية، عدم صرف الأسمدة إلا بموجب الكارت أو الرقم التعريفى لمن حرر له استمارة ولم يصدر له كارت وقام بدفع المقرر المادى بالبنك بموجب إيصال السداد، بيان بتقرير كل مفتش عن رصيد الجمعيات والجمعيات التى رصيدها صفر أو اقل من خمسة طن لاستكمال برامج الشحن لها، بالإضافة إلى مراجعة سجل 44 مخزنا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن يكون الصرف مطابق لسجل 2خدمات مساعد مع ذكر فى يومية صرف الأسمدة رقم حيازة القائم بالصرف، ويقوم مهندس ماكينة الصرف بسؤال المزارع الذى يرغب فى الصرف عن اليوم الذى سيقوم باستلام الاسمدة ولا يتم ضرب البطاقة على الماكينة إلا فى نفس يوم الصرف، بالإضافة إلى مراجعة سجل محاضر مجلس إدارة الجمعية وكذلك سجل الإضافة أو الحذف للعضوية وأن يكون مفعل بنهاية كل شهر، ومراجعة سجل الفيشات لتحصيل المديونية على المزارعين وخصوصا المتأخرات القديمة.

مشيرا إلى أن يكون الصرف بموجب الحصر الفعلى مع تفعيل 2 شيكارة للأراضى قبل الزراعة على أن يخصم أو يضاف فيما بعد حسب المقرر السمادى للمحصول المنزرع فعليا طبقا للحصر.