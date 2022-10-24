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وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 09:43 ص
وظائف جديدة.. محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 6500 جنيه محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرص عمل (أفراد أمن - مشرفين أمن) في إحدى شركات الأمن والحراسة، على أن يكون المؤهل من الإبتدائية والسن حتى 50 سنة.

وحددت محافظة الجيزة الوظائف المتاحة وشروط التقديم، وجاءت كالآتي:

-فرصة عمل بالقرية الذكية، المرتب 3200 جنيه، 8 ساعات عمل، 4 فترات راحة.

-فرصة عمل بالقرية الذكية، المرتب 6500 جنيه، 12 ساعة عمل، وشروطها: خبرة، ويجيد اللغة والكمبيوتر.

-فرصة عمل بمدرسة دولية بالعاصمة الإدارية، المرتب 3500 جنيه، 12 ساعة عمل، سكن، 4 فترات راحة.

-فرصة عمل بكارفور الشروق والعبور، المرتب 2700 جنيه، 8 ساعات عمل، 4 فترات راحة.

-فرصة عمل بكلية بوسط البلد، المرتب 2500 جنيه، 8 ساعات عمل، 4 فترات راحة.

-مشرفو أمن بالعاصمة الإدارية، المرتب 5000 جنيه، 4 فترات راحة، سكن.

وحددت محافظة الجيزة، مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".


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فرصة عمل

وظائف

6 أكتوبر

محافظة الجيزة



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