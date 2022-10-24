ناشطان بيئيان يلطخان تمثال الملك تشارلز بكيك شوكولاتة فى متحف مدام توسو.. صور

كتبت ريهام عبد الله

فى تصعيد كبير، قام اثنان من متظاهرى البيئة وحملة "أوقفوا الزيت"، بإلقاء كيك شوكولاتة على وجه تمثال شمعى للملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، فى متحف مدام توسو للشمع فى العاصمة البريطانية لندن.

تُظهر اللقطات اثنين من المتسللين الإيكولوجيين يمشيان إلى تمثال الشمع فى منطقة الجذب الشهيرة فى لندن قبل أن يصرخ أحدهما: "هذا وقت العمل"، وكلاهما يلطخ تمثال الملك تشارلز بالكعك، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



تلطيخ تمثال الملك تشارلز فى متحف مدام توسو

بدأت المتظاهرة فى إلقاء محاضرة حول التغير المناخى، فيما ظهرت تماثيل الشمع لكاميلا الملكة القرينة وويليام وكيت أمير وأميرة ويلز، سالمة، وحددت منظمة Just Stop Oil المتظاهران على أنهما إيليده مكفادين، البالغة من العمر 20 عامًا، من جلاسكو، وتوم جونسون، 29 عامًا، وهو رسام ديكور، من سندرلاند.

اشترى الثنائى تذاكر لدخول متحف مدام توسو وارتدى قمصانًا سوداء لتغطية قمصانهما، وكان مكفادين ضمن مجموعة من 20 ناشطا قاموا، فى مايو، بإغلاق مدخل محطة نفط نوستار كلايدبانك بالقرب من جلاسكو، وفى النهاية قامت الشرطة بإبعادهما قسراً.

حادثة اليوم هى الأحدث فى قائمة طويلة من الأعمال التخريبية التى قام بها Just Stop Oil فى الأسابيع الأخيرة، ولقد قاموا سابقًا بسد جسر دارتفورد، ووضعوا حساء الطماطم فوق لوحة عباد الشمس الشهيرة فى متحف فان جوخ، ورسموا الواجهة الزجاجية الشهيرة لمتجر هارودز باللون البرتقالى ولصقوها.



لحظة تلطيخ وجه تمثال الملك تشارلز