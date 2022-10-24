اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يسُلم التجهيزات الخاصة بـ 7 عرائس للمشاركة في حفل الزفاف الجماعي

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 01:10 م
محافظ المنيا يسُلم التجهيزات الخاصة بـ 7 عرائس للمشاركة في حفل الزفاف الجماعي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التجهيزات الخاصة بـ 7 عرائس من فتيات محافظة المنيا، والتي ستشارك به المحافظة في حفل الزفاف الجماعي والذي سيقام الجمعة القادمة، تحت رعاية وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية، وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال المحافظ إن تلك الفعالية تأتي ضمن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين.

كما وجه المحافظ الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، والأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، الذين شاركوا وساهموا في الفعالية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر الغير قادرة والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج، مشيراً إلى أنه تم تسليم عدد 7 من جهاز العروس كاملا، والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – ثلاجة -بوتاجاز بمشتملاته وهدايا نقدية).


التضامن الاجتماعى

جهاز عرائس

حفل زفاف جماعى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

إصابة شخصين بعدما صدمتهما دراجة بخارية أثناء عبور مزلقان في المنيا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 12:26 م

محافظ المنيا: مشروع المكتبة المتنقلة يبدأ جولاته بقرى حياة كريمة لنشر الوعى الثقافى

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:12 ص

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية حماضة بمركز بنى مزار

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 05:00 ص

"حياة كريمة" تعيد الأمل للقرى الأكثر احتياجا بالمنيا.. مشروعات متنوعة تزين قرى المحافظة.. المجمعات الزراعية والصرف الصحى ومراكز الشباب أبرزها.. والمحافظ: تذليل العقبات لإنجاز المشروعات فى موعدها.. صور

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة