محافظ المنيا يسُلم التجهيزات الخاصة بـ 7 عرائس للمشاركة في حفل الزفاف الجماعي

المنيا - حسن عبد الغفار

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التجهيزات الخاصة بـ 7 عرائس من فتيات محافظة المنيا، والتي ستشارك به المحافظة في حفل الزفاف الجماعي والذي سيقام الجمعة القادمة، تحت رعاية وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية، وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال المحافظ إن تلك الفعالية تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية الأكثر احتياجا، وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين.

كما وجه المحافظ الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي، والأجهزة التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، الذين شاركوا وساهموا في الفعالية، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الأسر الغير قادرة والمستحقة للإعانة في تيسير الزواج، مشيراً إلى أنه تم تسليم عدد 7 من جهاز العروس كاملا، والجهاز الواحد عبارة عن (غسالة – ثلاجة -بوتاجاز بمشتملاته وهدايا نقدية).