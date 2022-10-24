لماذا تتغير درجة حرارة جسمك مع تقدمك في العمر؟

كتبت نهير عبد النبى

مع تقدمنا ​​في العمر يتغير توزيع أجسامنا بما في ذلك نسبة الدهون في الجسم وكتلة العضلات والجلد والغدد العرقية ، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يقول اختصاصي طب الشيخوخة كين كونسيلجا ، دكتوراه في الطب ، "يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على التنظيم الحراري لجسمنا" ونتيجة لذلك ، قد لا نتعرف أيضًا على تقلبات درجات الحرارة، و قد تتغير درجة حرارة الجسم الأساسية ".

ما الذي يسبب عدم تحمل الحرارة والبرودة؟



تميل حالات عدم تحمل درجات الحرارة إلى الحدوث في السبعينيات أو الثمانينيات من العمر. إذا حدثت في وقت سابق ، فقد يكون السبب في ذلك بعض الحالات الطبية ، بما في ذلك:

-أمراض الغدة الدرقية: يمكن أن تتطور أمراض الغدة الدرقية في سن المراهقة التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو هو النوع الأكثر شيوعًا من قصور الغدة الدرقية

-سرطانات الرأس والرقبة : العلاج الإشعاعي الذي يؤثر على الغدة الدرقية يمكن أن يغير طريقة إدراكك لدرجة الحرارة، يقول الدكتور كونسيلجا: "تساعد هرمونات الغدة الدرقية في رفع درجة حرارة الجسم".

-أمراض التنكس العصبي : يمكن أن يؤثر مرض باركنسون والخرف على مدى شعورك بالحرارة أو البرودة.

-نقص التغذية : حالات مثل الاسقربوط ونقص فيتامين ب 12 أو نقص حمض الفوليك تؤثر على درجة حرارة الجسم.

طرق لتقليل التغيرات في درجة حرارة الجسم مع تقدمك في العمر



إذا كان عدم تحملك للحرارة والبرودة مرتبطًا بالعمر ، يوصي الدكتور كونسيلجا بما يلي:

-ابق رطبًا: مع تقدمنا ​​في العمر ، يتضاءل رد فعل العطش أيضًا. لهذا السبب من المهم شرب الكثير من السوائل ، بغض النظر عن الطقس.

-مشاهدة الطقس: انتبه لمؤشر الحرارة في الصيف وعامل برودة الرياح في الشتاء. "عندما يكون مؤشر الحرارة أعلى من رقم معين ، ستصدر إدارات الصحة المحلية تحذيرات لكبار السن والأطفال الصغار ،" يلاحظ د. كونسيلجا. "من المهم أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى الظل واعرف إلى أين تذهب في موجة الحر إذا لم يكن لديك مكيف هواء ، مثل صالة ألعاب رياضية أو مدرسة أو كنيسة أو أي مورد آخر في مدينتك أو مقاطعتك ".

-بناء العضلات: يمكنك بناء العضلات في أي عمر. استخدم تمارين المقاومة كتدريب لحياتك اليومية. إنه يحدث فرقًا في تنظيم درجة حرارة الجسم (التنظيم الحراري) ".