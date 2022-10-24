كيف نجحت الدولة فى رفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات لحماية الشباب من الإدمان؟

كتب ـ مدحت وهبة

اهتمت الحكومة بشكل كبير بقضية مكافحة تعاطى المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا علاج المرضى وتوفير التأهيل النفسي والاجتماعي وكذلك التموين الاقتصادي حيث نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ببث حملات إعلامية من خلال شخصيات مؤثرة، أبرزها النجم العالمى محمد صلاح تطوعا ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات" والتي ساهمت في زيادة عدد المترددين على الخط الساخن "16023" لتلقى العلاج من الإدمان الى 400%.