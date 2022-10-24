كيف نجحت الدولة فى رفع الوعى بخطورة تعاطى المخدرات لحماية الشباب من الإدمان؟

اهتمت الحكومة بشكل كبير بقضية مكافحة تعاطى المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وأيضا علاج المرضى وتوفير التأهيل النفسي والاجتماعي وكذلك التموين الاقتصادي حيث نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي ببث حملات إعلامية من خلال شخصيات مؤثرة، أبرزها النجم العالمى محمد صلاح تطوعا ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات" والتي ساهمت في زيادة عدد المترددين على الخط الساخن "16023" لتلقى العلاج من الإدمان الى 400%.
ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن رئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، ويستقبل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "16023" الاتصالات الهاتفية من مرضى الإدمان، حيث يتم تقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا، وفى سرية تامة من خلال 28 مركزا علاجيا متخصصا فى 17 محافظة حتى الآن.
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