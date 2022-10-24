قوافل صندوق تحيا مصر تصل محافظة أسيوط لتجهيز 20 فتاة أولى بالرعاية

كتب ـ مدحت وهبة

نظم صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الإثنين، احتفالية دكان الفرحة، بديوان عام محافظة أسيوط، وذلك لتسليم تجهيزات الزواج إلى 20 فتاة أولى بالرعاية، وذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.

يأتي ذلك ضمن أنشطة قافلة الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق بالمحافظة لمدة 4 أيام وتتضمن تنفيذ أنشطة مبادراته الموجهة للأسر الأولى بالرعاية ومنها مبادرتي دكان الفرحة وبالهنا والشفا، فضلا عن متابعة أنشطة الرعاية الصحية ومنها تجهيزات المستشفيات العامة بأجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة أسيوط تأتي ضمن أنشطة الحماية الاجتماعية، التي ينفذها الصندوق للأسبوع الخامس على التوالي لتوجيه كافة سبل الرعاية للأسر المستهدفة في القرى الأكثر احتياجا.

وأضاف أنه خلال احتفالية دكان الفرحة تم تسليم 20 فتاة تجهيزات الزواج وتتضمن: ثلاجة، وغسالة، ، ومكواة، وخلاط، ومحضر طعام، مروحة، سخان، طقم أواني، وأطقم مفروشات، وسجادة مقدمة من شركاء الصندوق في تنفيذ مبادرة دكان الفرحة لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية هيرمس، ، لافتا إلى أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تؤتي ثمارها بخدمة ورعاية 12 مليون مستحق سنويا.

وأكد عبد الفتاح، أن الفتيات المستفيدات من المبادرة تم دراسة حالتهن بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ، مشيرا إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عاما، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، كما يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقري والنجوع.

وفي ذات السياق، أوضح المدير التنفيذي للصندوق أن قافلة أسيوط للحماية الاجتماعية تتضمن أيضا توفير 22 طن من المواد الغذائية الجافة و2 طن منتجات ألبان لصالح 2000 أسرة تم دراسة حالتها في مناطق : دشلوط، وخارفة، ومسارة، وكودية الإسلام، وبندر ديروط، وصنبو، والقصير غرب، وقرية الأنصار، وفزاره، وبندر القوصية، وكوم بوها، والحاوتكة، وبني مجد، وبني رافع، وبني شعران، وعرب العمائم.

وأشار إلى أن الصندوق سينظم بدءا من غد معرضا ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة وذلك في جامعة أسيوط ولمدة 3 أيام لتوفير الملابس الجديدة والإكسسوارات والأحذية للطلاب المعد لهم دراسة حالة اجتماعية من خلال الجامعة، مؤكدا على أن أنشطة الحماية الاجتماعية التي ينفذها الصندوق تعمل على تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وإدخال روح البهجة على أبناء المحافظات التي تنفذ بها مبادرات الصندوق.

وأوضح المدير التنفيذي للصندوق، أن محافظة أسيوط شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ مبادرة كلنا جنبك لرعاية مرضى الفشل الكلوي حيث تم توفير 74 ماكينة غسيل كلوي، و37 كرسي مريض في مستشفيات : أسيوط العام، والايمان العام، وحميات أسيوط، وديروط المركزي، والقوصية المركزي، ووحدة طب اسره القوصية، وابنوب المركزي، والبدري المركزي، وساحل سليم المركزي، والفنايم المركزي، والنجيلة، ومنفلوط، والحوانكة .

وكذلك مبادرة يوم جديد لرعاية الأطفال المبتسرين حيث تم تجهيز مستشفى النسا بخمس حضانات، ووحدة إفاقة أطفال، وجهاز قياس الصفراء، وخمس وحدات علاج ضوئي، وجهاز تنفس صناعي، وجهاز ضغط المجري الهوائي، وعشر ماكينات ضخ سوائل، وخمس ماكينات سحب سوائل.

جدير بالذكر، أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن، وجاري توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة للمستفيدين من خلال المعارض التي ينظمها الصندوق طوال العام الدراسي بالجامعات.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.