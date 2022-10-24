طقس الخليج.. سحب بالسعودية غائم بالإمارات حار بالكويت ومعتدل فى البحرين

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر 2022، فى السطور التالية.

طقس السعودية

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.".

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، مشيرا إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 00:34 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والثاني عند الساعة 06:31 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والثاني عند الساعة 21:32 والجزر الأول عند الساعة 15:00 والثاني عند الساعة 03:16 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ... درجة الحرارة الصغرى: 19 °ﻡ

طقس البحرين



أوضحت نشرت الأحوال الجوية الصادرة من وزارة الاتصالات والمواصلات في البحرين، أن طقس اليوم الإثنين معتدل بوجه عام ولكنه رطب هذه الليلة .

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحياناً عند المساء .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 35 م درجة الحرارة الصغرى 24 م

الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 20%