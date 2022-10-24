ضبط شخص استولى على أموال شركة دفع إلكتروني

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

كشتف الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات التحصيل والدفع الإلكترونى) بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على مبلغ مالى من حساب الشركة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بالإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه من أموال الشركة المُبلغة وقيامه بإستخدام بطاقة دفع إلكترونى خاصة به فى تنفيذ نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.