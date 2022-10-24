اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:42 م
أكرم القصاص
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شاهد الصور الأولى لمقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:05 م
شاهد الصور الأولى لمقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر مقر انعقاد القمة العربية
بيشوى رمزى

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تستضيف دولة الجزائر الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، في يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، حيث تسبقها الفاعليات التحضيرية بدء من يوم 26 أكتوبر الجارى.
 
وسوف تعقد فاعليات القمة العربية في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في العاصمة الجزائرية.
 
لجزائر
مقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر
 
وكان قد أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، باللقاء الذى جمعه اليوم الاثنين بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطار الاستعدادات للقمة العربية.
 
 
وأضاف أبو الغيط في تصريحات صحفية، الرئيس تبون شخصية رائعة واصفا المقابلة بأنها اتسمت بالحماس والولاء للوطن العربي والرغبة في تحقيق نجاح تام للقمة المقبلة.
 

 

القمة
مقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر

القمة العربية
مقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر

مقر
مقر انعقاد القمة العربية فى الجزائر

 


القمة العربية

الجزائر

الجامعة العربية

ابو الغيط

مقر انعقاد القمة العربية



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