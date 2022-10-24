رئيس مصلحة الجمارك: حصلنا 9.7 مليار جنيه فى الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2022

كتب أمين صالح

أكد شحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج الذي أقر مؤخرا ستصدر في أسرع وقت.

جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب ياسر عمر وكيل اللجنة اليوم الاثنين.

وأكد أن مصلحة الجمارك ليس جهة ايرادية فقط وانما لديها جانب حمائي وتتعاون مع الجهات الأخرى مثل مصلحة الضرائب، كذلك تساعد مصلحة الجمارك في تشجيع الصناعة والاستثمار خاصة في المناطق الحرة.

وقال غتورى إن مصلحة الجمارك حصلت في الفترة من يونيو 2022 حتى سبتمبر 2022 إجمالى 9 مليارات و748 مليون جنيه في حين أن نفس الفترة من العام الماضي، شهدت تحصيل 9 مليارات و55 مليون جنيه.

وطالبت ميرفت اليكسان عضو مجلس النواب بضرورة حوكمة خروج الدولار من مصر بمعنى أنه لو يحق للمصرى المسافر للخارج الخروج بـ10 آلاف دولار من مصر فيحق للأسرة كلها أن تخرج بنفس المبلغ، وليس كل فرد بمبلغ 10 آلاف دولار.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الأمر يخص البنك المركزي لكننا سنوصل له الرسالة حتى يتم عمل الحوكمة.