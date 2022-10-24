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رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:59 ص
رئيس الوزراء: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن هدف وثيقة ملكية الدولة ان وضع اطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة في الانشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص، نافيا بشدة ما يتم الترويج له بأن الدولة تبيع أصولها قائلا: " بعض الشركات والمساهمات في بعض القطاعات مش لازم يبقا لينا تواجد فيها على المدي المتوسط ، وطرحنا كلمة "تخارج " وده مش معناه إنها بيع ، وفيه ناس بتروج أن الدولة بتبيع أصولها".

وأضاف «مدبولى» خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن "البيع" أحد الآليات الموجودة في الوثيقة.

وحذر رئيس الوزراء من فرض أي رسوم بصورة مفاجئة، بقوله: أى رسم صدر بطريقة مفاجئة وجديدة أرجو التواصل معايا بشكل مباشر لأن قلنا هذه التعليمات بشكل واضح".

 


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