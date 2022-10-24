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رئيس البورصة السابق: الصندوق السيادي جسر بين ملكية الحكومة والقطاع الخاص

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:14 م
رئيس البورصة السابق: الصندوق السيادي جسر بين ملكية الحكومة والقطاع الخاص ماجد شوقى
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور ماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة المصرية، أن دور البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون هاما للغاية للشركات المملوكة للدولة والشركات الناشئة وشركات القطاع الخاص.

وأضاف الرئيس السابق للبورصة المصرية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن الصندوق السيادي جسر وترجمة بين ملكية الحكومة والقطاع الخاص، كما يقوم بدور مهم فى مساعدة المستثمرين بالاستثمار فى مصر.

واقترح الرئيس السابق للبورصة المصرية، إنشاء محفظة أوراق مالية لضخ بعض السيولة فى السوق المصرية، موضحا أن هذه المحفظة تعطى عمقا أكبر للبورصة المصرية، لتجتذب الصناديق السيادية التى خرجت من مصر ولم تعد حتى الآن.

 

 


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