حياة كريمة ببنى سويف.. الانتهاء من رفع إحداثيات الأراضي المقترحة بقرى الواسطى

وقال حمادة راضي رئيس مدينة الواسطي لـ"اليوم السابع"، أنه يتم عقد اجتماع مستمرة بوحدة حياه كريمة بالمركز ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى لمتابعة آخر المستجدات والاستعدادات وتجهيز الأراضي المقترحة لمشروعات حياة كريمة، في مرحلتها الثانية.

واضاف رئيس المدينة أنه سيتم تنفيذ المبادرة بقرى المركز، حيث تشمل كافة القطاعات الخدمية، ضمن المرحلة المقبلة، التي ستنفذ بمركز الواسطى وبني سويف والفشن، مشيرا إلى أنه تم الرفع لإحداثيات جميع الأراضي المقترحة لتوطين المشروعات والخدمات عليها.