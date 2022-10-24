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تعميق الديمقراطية وإعلاء قيمة الوطن.. أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:00 ص
تعميق الديمقراطية وإعلاء قيمة الوطن.. أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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بالتزامن مع قرب انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية فى الجامعات، حيث تنص اللائحة على إجراء الانتخابات خلال الفصل الدراسى الأول، ينشر اليوم السابع قائمة بأبرز الأهداف المنشودة من تشكيل الاتحادات الطلابية، حيث  تهدف إلى:
 
1- العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية.
 
2- تعميق أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة لدى الطلاب.
 
3- العمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
 
4 - تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
 
5 - توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.
 
6 - تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.
 
7 - تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.
 
8 - تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتكارات والإبداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب آخر.
 
9 - تنظيم كافة الأنشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.
 
10 - العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة ، والعمل على توافير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

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