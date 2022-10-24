اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النواب الأمريكي: أزمة التضخم عالمية وليست لها علاقة بسباق التجديد النصفي

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 04:00 ص
النواب الأمريكي: أزمة التضخم عالمية وليست لها علاقة بسباق التجديد النصفي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأحد، إن سباق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الذي سيقام في نوفمبر المقبل ليست له علاقة بأزمة التضخم.

وأوضحت بيلوسي -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن التضخم الحالي هو ظاهرة عالمية، مشددة على ضرورة تركيز الحملات الانتخابية على تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة بدلا من التضخم.

وأضافت بيلوسي أن "الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لديهما معدلات تضخم أعلى من الولايات المتحدة.. فالصراع ليس له علاقة بالتضخم، بل بتكلفة المعيشة".

وتابعت: "إذا نظرنا إلى ما فعله الديمقراطيون لتخفيض تكلفة الأدوية والطاقة وبقية تشريعاتنا، سترون أن الجمهوريين عارضوا كل خطوة قمنا بها، وليس لديهم أي خطة لتخفيض تكلفة المعيشة أو التعامل مع التضخم".

وفي وقت سابق من أمس الأحد، كانت بيلوسي قد دحضت الافتراضات بأن الرئيس الحالي جو بايدن دائما ما يخسر حزبه (الديمقراطي) سباق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ويفقد الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وتوقعت بيلوسي أن يستمر حزبها (الديمقراطي) في السيطرة على مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر المقبل، وذلك رغم توقعات المراقبين بأن حزب الجمهوريين سيفوز بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب خلال الانتخابات المقبلة.


النواب الأمريكي

أزمة التضخم

سباق التجديد النصفي

انتخابات التجديد النصفي

امريكا



الموضوعات المتعلقة

الانتخابات الأمريكية.."الاقتصاد" القلق الرئيسى للأمريكيين قبل موعد التجديد النصفى.. استطلاعات رأى: التضخم والوظائف أولوية الناخبين بمعركة نوفمبر..NBC: رسائل الديموقراطيين عن الوضع الاقتصادى تثير القلق حول فرصهم

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:30 م

لماذا يغيب بايدن عن الفعاليات الانتخابية قبل أيام من معركة التجديد النصفى؟.. نيويورك تايمز: ابتعاده يعكس ضعف شعبيته وعدم قدرته على مساعدة حزبه.. مساعدوه: يفضل الحديث فى خطابات رسمية عن إنجازات الديمقراطيين

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 06:00 ص

الصحف العالمية.. تغريم "لافارج" الفرنسية 777.8 مليون دولار لتمويلها داعش.. الوقود والإجهاض أسلحة بايدن فى التجديد النصفى.. لوكهيد مارتن ترفع إنتاجها بضغوط من البنتاجون.. ورئيسة وزراء بريطانيا تواجه سحب الثقة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة