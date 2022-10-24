اليوم السابع
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الصحة: 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 11:54 ص
الصحة: 7 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات وزارة الصحة والسكان
كتب ـ وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات مطروح، المنيا، الإسماعيلية والدقهلية والبحيرة والأقصر والقاهرة ".
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
قوافل طبيه
قوافل طبيه

 


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