السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية باروط ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية والأهالي بمحافظة بني سويف على حريق شب داخل منزل مكون من طابقين بقرية باروط دائرة مركز بني سويف، وأسفر عن إصابة شاب، تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارتين إسعاف إلى موقع الحريق وتم نقل مصاب واحد إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل منزل مكون من طابقين بسبب ماس كهربائي، نجم عنه إصابة محمود محمد عبد العزيز 22 عامًا، واحتراق بعض محتويات المنزل، حرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.