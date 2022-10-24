السجن 10 سنوات لطالب لشروعه فى قتل شخص بسبب الخلاف على رى الأرض بسوهاج

سوهاج- عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم " ك.م" طالب بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه " ا.م" بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سرماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا باصابة المجنى عليه بعد التعدى عليه بسلاح أبيض وكشفت التحريات وجود خلافات بين المتهم والمجنى عليه بسبب رى الأرض قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أحدث إصابته ووجهت النيابة العامة الى المتهم تهمة الشروع فى القتل وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.