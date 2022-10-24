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الرئيس السيسي يتابع مشروعات الإنتاج الزراعى فى توشكى ومستقبل مصر

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:27 م
الرئيس السيسي يتابع مشروعات الإنتاج الزراعى فى توشكى ومستقبل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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