الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يتابع مشروعات الإنتاج الزراعى فى توشكى ومستقبل مصر الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:27 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الانتاج الزراعي توشكي مستقبل مصر عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن ثلاثة أشخاص أبرزهم زياد العليمى الإثنين، 24 أكتوبر 2022 02:49 م الرئيس السيسي يتفقد سير الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:06 م شاهد كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادى.. فيديو الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:14 م الرئيس السيسى يهنئ "ميلونى" برئاسة حكومة إيطاليا ويدعوها لحضور قمة المناخ الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:56 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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