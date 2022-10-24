الحكومة تنفى تعطيل الدراسة غدا بالمدارس تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غداً الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامناً مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئي المتوقع حدوثها، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، حيث تعتبر ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس من الظواهر الطبيعية التي تتم في نصابها الطبيعي ولا تأثير لها على انتظام اليوم الدراسي بأي شكل ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة، مُهييةً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.