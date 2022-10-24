ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات بمستهل التعاملات وعيار 21 بـ1117 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 24 أكتوبر 2022 في مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 3 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 1117 جنيها مقابل 1114 جنيها للجرام في تعاملات أمس الأحد، وسط توقعات بمزيد من التغير في الأسعار العالمية والمحلية للذهب خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 957 جنيها.

عيار 24 يسجل 1277 جنيها.

عيار 21 يسجل 1117 جنيها.

الجنيه الذهب 8936 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة، وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بحوالي 19.5 دولار للأونصة إلى 1656.30 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولار للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2020.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 05%، وكشفت بيانات اقتصادية تراجع عجز الموازنة الأميركية في العام المالي 2022 بنحو 50% إلى 1.375 تريليون دولار، وأشارت البيانات إلى زيادة الإيرادات بنحو 850 مليار دولار إلى 4.89 تريليون دولار، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 عاماً خلال التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه.

وفتح السوق العالمي التداولات اليوم على انخفاض بحوالي 15 دولار في المعاملات الفورية لتنزل أونصة الذهب إلى مستويات 1645 دولار وقت صياغة هذه السطور,