إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، إثر انقلاب مركبتين توك توك، الحادث الأول امام كوبري قرية افوه مركز الواسطى والثاني امام مدخل مركز ناصر، وتم نقل المصابين في الحادث الأول إلي مستشفي الواسطى المركزي، ومصابي الحادث الثاني نقلوا إلي مستشفي بني سويف الجامعي.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثي انقلاب مركبتين توك توك بمركزي الواسطى وناصر، نتج عنهم إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف ونقلهم إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.
في الحادث الأول أصيب شخصان إثر انقلاب مركبة توك توك أمام كوبري قرية افوه التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، وهم: شمس الدين محمد طه 45 عامًا، مصابًا، بإشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، الجداوي جمال خليفه 25 عامًا، مصابًا بجرح بالرأس حوالي 5 سم، ىسحجات، وكدمات متفرقة بالجسم، نقلوا بسيارات الإسعاف إلي مستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم.
وفي الحادث الثاني أصيب شخصين إثر انقلاب مركبة توك توك أمام مدخل مركز ناصر الجديد شمال المحافظة، وهم: أحمد مبروك عويس 21 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر مضاعف، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، عمرو موسى عويس 23 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، نقلوا بسيارات الإسعاف إلي مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
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أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، إثر انقلاب مركبتين توك توك، الحادث الأول امام كوبري قرية افوه مركز الواسطى والثاني امام مدخل مركز ناصر، وتم نقل المصابين في الحادث الأول إلي مستشفي الواسطى المركزي، ومصابي الحادث الثاني نقلوا إلي مستشفي بني سويف الجامعي.
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