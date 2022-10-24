إجراء 2.5 مليون عملية جراحية وفحص تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، عن نجاح الهيئة فى إجراء 2565147 فحص طبي للمواطنين، وعمليات جراحية لخدمة الأهالى تمت تغطيتها تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن بمحافظة الأقصر.

وأضاف مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم مؤخراً إنضمام 1100 مواطن مغترب من خارج المحافظة، فى ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، بسرعة حث المواطنين على الإشتراك والتسجيل بالمنظومة للاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية، حيث أن التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي يغطي جميع المواطنين وإلزامي في جمهورية مصر العربية، وهو مشروع قومي الهدف الأساسي منه هو صحة أفضل لجميع أفراد الأسرة.

ويقول الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، أنه يأتى الإعلان عن انضمام المغتربين تزامناً مع الحملات التوعوية والندوات التثقيفية لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع إدارة المستفيدين بالفرع وحث المواطنين على سرعة التسجيل بالمنظومة والحصول على الخدمات الصحية والعلاجية وسرعة تسديد الاشتراكات.

وأكد الدكتور محمود عبد الوهاب، أنه يتم تنظيم ندوات مكثفة وخلالها يتم التعريف بأن هيئة التأمين الصحي الشامل تولى اهتماماً بالغاً بمنتفعي المنظومة وصحة المواطنين، لافتا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل هي المسئولة عن إدارة النظام وتمويله، وهيئة الرعاية الصحية مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمواطنينن وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمسئولة عن اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية، مشدداً على أن إدارة المستفيدين بالفرع تقوم بإتاحة وإمكانية حصول المغتربين على الخدمة الطبية والتسجيل وفق شروط معينة للعاملين المغتربين، وكذلك طرق التسجيل بالمنظومة وتسديد الاشتراكات لضمان استمرارية الخدمات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بالمحافظات الأخرى عن طريق إحالة المريض إلى الجهات المتعاقدة وخارج مستشفيات التأمين الصحي الشامل في حال عدم توافر الخدمة، مؤكداً على أنه من حق المريض الحصول على الخدمة الصحية في أي مكان طبقا لشروط تقديم الخدمات.



