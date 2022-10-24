أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ67 ألفا و940 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2590 دبابة و5 آلاف و295 من المركبات المدرعة و1673 من النظم المدفعية و375 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و270 طائرة و245 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 149 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و44 من المركبات وخزانات الوقود".

وأضافت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات روسية على مدار الـ24 ساعة الماضية في مناطق زيمليانكا وتشوهونيفكا في منطقة خاركيف، وكذلك سوليدار وباخموت وأندرييفكا وكليششيفكا ونوفوميكايليفكا ومارينكا ونيفيلسك وبيرفومايسكي وأفدييفكا في منطقة دونيتسك.

وأشارت إلى أن القوات الروسية نفذت - خلال اليوم الماضي - هجومين صاروخيين و28 ضربة جوية، بالإضافة إلى 65 هجوما بقاذفات صواريخ متعددة حيث تم استهداف أهداف البنية التحتية المدنية في باخموت وزابوريزهيا وميكولايف ونوفوتافريتشيسكي في منطقة زابورجيا.

بدوره، نفذ سلاح الجو الأوكراني - خلال أمس - 11 طلعة جوية، حيث تم التأكد من تدمير 11 مجموعة من الأسلحة والمعدات وإسقاط 12 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي.

من ناحيته، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، بأن القوات الروسية قتلت ستة من سكان منطقة دونيتسك، أمس، وأصابت خمسة آخرون.

وقال كيريلينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء يكورينفورم الأوكرانية - إنه في 23 أكتوبر، أفادت الأنباء بأن الروس قتلوا ستة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في كورديوميفكا واثنان في فيليكا نوفوسيلكا وآخر في باخموت".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.