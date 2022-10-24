اليوم السابع
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الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:17 ص
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أهالى قرية سراوة فى أسيوط يشكون من عدم استكمال تغطية ترعة.. والمحافظة ترد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 03:00 ص
أهالى قرية سراوة فى أسيوط يشكون من عدم استكمال تغطية ترعة.. والمحافظة ترد عدم استكمال تغطية ترعة
كتب - محمود أحمد عطا

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أرسل القارئ أسامة مصطفى والمقيم فى بقرية سراوة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، عبر خدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، شكوى يتضرر فيها الأهالى من عدم استكمال تغطية ترعة قريه سراوة، مما أدى عرض الأطفال للسقوط والموت غرقا فى المياه، انتشار الروائح الكريهة وكذلك الباعوض ونخشى من أن تكون مصدرا للأمراض والأوبئة بين الأهالى.
 
من جانبه، أفادت محافظة أسيوط، أنه جار فحص الشكوى وإرسالها لمجلس مدينة منفلوط لموافتنا بالرد.
 
تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

قرية منفلوط

الصرف الصحي

اليوم السابع

اسيوط

عدم استكمال ردم ترعه

استكمال تغطية ترعة



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