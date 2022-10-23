3 أشياء تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكرى.. أبرزها ممارسة الرياضة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يؤثر مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 على الأطفال والبالغين على حد سواء، مرض السكري من النوع 1 هو مناعة ذاتية ، ويحدث عندما يهاجم الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين يحدث داء السكري من النوع 2 عندما لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل صحيح ، ويصبح أكثر مقاومة له ، وفي النهاية ينتج القليل من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين على الإطلاق ،إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات صحية كبيرة مثل أمراض القلب وتلف الأعصاب وتلف الكلى وفقدان البصر والاكتئاب وأمراض الجلد والفم وأكثر من ذلك. لذا فإن معرفة علامات مرض السكري أمر حيوي لصحتك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



أعراض مرض السكري زيادة العطش "لعطش المتزايد هو أحد المؤشرات الأولى حيث يحاول الجسم تخفيف نسبة الجلوكوز الزائدة في الدم عن طريق زيادة التبول .

زيادة التبول مجرد أن يتطور مرض السكري من النوع 2 ، تبدأ الخلايا التي تفرز الأنسولين في البنكرياس بالفعل في الموت ، ويحاول الجسم إزالة السكر الزائد في الدم عن طريق زيادة التبول.

زيادة الجوع على الرغم من ارتفاع مستويات السكر في الدم ، إلا أن سكر الدم لا يصل إلى الدماغ ، وهذا يشير إلى ما تحت المهاد لاستهلاك المزيد من الطعام .



تناول حمية غذائية متوازنة الغذاء هو وقود الجسم وله تأثير حقيقي للغاية على الصحة البدنية والعقلية، وعندما نتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ، فمن المرجح أن نحقق نتائج أفضل للصحة والعافية ونمنع الأمراض المزمنة أو نتعامل معها. مثل مرض السكري، في حين أن الأمر يتطلب جهدًا للحفاظ على نظام غذائي صحي يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ، إلا أنه لا يجب أن يكون مملًا ، ولا يعني أيضًا التخلي عن الأطعمة المفضلة لديك، ضع في اعتبارك كيف يمكنك إضافة المزيد من الخضروات غير النشوية ، مثل سلطة الخضار ، أو البروتينات الخالية من الدهون عالية الجودة ، مثل السلمون أو الدجاج.

نشاط بدني منتظم المستويات الموصى بها من إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للفوائد الصحية تشمل 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط المعتدل الشدة ، أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط شديد الشدة. تعتبر ممارسة الرياضة أحد أهم المكونات في أي نظام صحي.