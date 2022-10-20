هل يؤثر مرض السكري على ذاكرتك؟.. 5 نصائح ضرورية

كتبت فاطمة خليل

يعتبر مرض السكري و فقدان الذاكرة من المشكلات الصحية الخطيرة التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير السكرى على الذاكرة وحلول لتحسين الحالة أو الوقاية، بحسب موقع "Health".

ما هي الصلة بين مرض السكري والتدهور المعرفي؟

يتكون دماغك من خلايا عصبية تتحكم في الأداء السليم لجسمك من أجل العمل بكفاءة، يستخدم دماغك السكر في دمك للحصول على الطاقة.لكون المخ العضو الأكثر تطلبًا للطاقة، فإنه يستهلك نصف طاقة السكر في الجسم ليعمل بشكل صحيح، وإذا كانت مستويات السكر في الدم خارج النطاق الطبيعي، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة توازن عقلك، لذلك، فإن الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها مرض السكري على أعصابك في القدمين واليدين والعينين، يمكن أن يؤثر أيضًا على عقلك، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتعلم والتغيرات الهرمونية وزيادة الوزن وتقلبات المزاج وغيرها من المشاكل الخطيرة مثل مرض الزهايمر، لهذا السبب من المهم الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند المستويات المستهدفة.

ما الذي يمكن أن يفعله ارتفاع السكر في الدم لدماغك؟

يحتاج دماغك إلى السكر لأنه مصدر للطاقة. لذلك ، قد يعتقد المرء أنه كلما زاد السكر الذي تقدمه لعقلك ، كان ذلك أفضل. لكن ذلك غير صحيح.

يمكن أن تؤدي النوبات المتكررة من ارتفاع السكر في الدم (ارتفاع نسبة السكر في الدم) إلى إتلاف الدماغ وإجهاده.

بمرور الوقت ، تتضرر الأوعية الدموية التي تحمل الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى وصول القليل من الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ وهذه الحالة تسمى ضمور الدماغ ويمكن أن تسبب مشاكل في التفكير والذاكرة ويمكن أن تؤدي إلى الخرف الوعائي.

اتبع هذه النصائح الخمس لحماية عقلك من فقدان الذاكرة

1. احصل على فحوصات طبية منتظمة

كثير من الناس لا يعرفون ما إذا كانوا يعانون من مرض السكري أم لا لا يدرك الكثير من مرضى السكري ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو أمر أكثر شيوعًا مما يدركه معظم الناس.

يعد الفحص الطبي السنوي مع الطبيب أحد أفضل الطرق لمعرفة المزيد عن صحتك، خاصة إذا كان مرض السكري ينتشر في عائلتك.

2. يجب تضمين البروتين والألياف

يمكن تحسين مستويات السكر في الدم بشكل كبير من خلال الجمع بين الكربوهيدرات والأطعمة الغنية بالبروتين والألياف. لذلك، في المرة القادمة التي تأكل فيها طبق من المكرونة البيضاء ، قدمها مع بعض الخضار ووعاء من الدجاج.

3. مراقبة مستويات السكر في الدم

تأكد من اتباع خطة العلاج التي وضعها طبيبك بعناية، يرتبط ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم بتدهور الوظيفة الإدراكية.

يعد التحكم في مستويات السكر في الدم هو المفتاح للوقاية من مضاعفات مرض السكري ، بما في ذلك التدهور المعرفي.

4. تناول دهون أوميجا 3 واتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة

أكثر الأطعمة الصحية لحماية صحة الدماغ هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنها تساعد في الوقاية من مرض الزهايمر وإبطاء فقدان الإدراك عن طريق تقليل الالتهاب في الجسم.

وتعتبر الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل وكذلك المكسرات والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان والجوز وزيت بذور الكتان أمثلة على الوجبات الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

بالإضافة إلى ذلك ، تعد الفواكه والخضراوات والتوابل والأعشاب في نظامك الغذائي مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة.

5. ممارسة الرياضة بانتظام

يساعد النشاط البدني المنتظم على منع أو تأخير تطور مرض السكري من النوع الثاني إلى جانب ذلك ، يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على حساسية الأنسولين وضغط الدم ومستويات السكر.