وفاة قافز مظلات أمريكى محترف بعد سقوطه من السماء أثناء عرض ترفيهى.. صور

كتبت ريهام عبد الله

لقى عضو فى فريق محترف للقفز المظلى، حتفه بعد أن سقط على الأرض خلال عرض ما قبل المباراة نظمته مدرسة ثانوية فى تينيسى، وكان ريتشارد شيفيلد 55 عامًا، جزءًا من فرقة من القفز بالمظلات تم تجنيدهم للترفيه عن المتفرجين قبل لعبة تنافس سنوية فى مقاطعة واشنطن بين مدرستى David Crockett وDaniel Boone الثانوية، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

تُظهر لقطات من المشهد شيفيلد، لاعب القفز المظلى المتمرس الذى تستمتع أسرته بأكملها أيضًا بهذه الرياضة، وهو يحاول الهبوط، إلا أنه فشل فى الهبوط الآمن، وسقط شيفيلد من السماء إلى منطقة خلف الملعب، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته.



ريتشارد شيفيلد

وقال ابنه ستايسى،"اليوم فقط لا أشعر بالواقعية، وأصعب يوم فى حياتى، بالأمس فقدنا أحد أهم الأشخاص فى حياتنا، والدي، أنا ممتن جدًا للعلاقة التى كانت بيننا، كنا نتحدث كل يوم ، عدة مرات فى اليوم"، وشيفيلد وزوجته كيم متزوجان لمدة 38 عامًا، كانا أبوين لتوأم، ستايسى وكيسي.

أضاف ستايسي،"أن تكون قادرًا على القفز بالمظلة مع والدك هو مستوى آخر رائع، كان أكثر شيء أحبه أبى، ينظر الناس إلى ما نفعله ويقولون إنه جنون، وربما يكون كذلك، لكن أبى عاش حياة كاملة، وقد علمنا أن نفعل الشيء نفسه، وتابع: "لقد كان له تأثير على كل شخص قابله، كان أفضل أب وزوج، ربما لم تصل إلى 120 عامًا كما قلت دائمًا، حتى نطير مرة أخرى يا أبي. أحبك".



لحظة سقوط شيفيلد



نقل شيفيلد للمستشفى

فيما قال كيسى، إن والدهم علمهم القفز بالمظلات فى سن السابعة، وقال إنه عاش دون ندم"، وتابع: "إن الاعتقاد بأننى لا أستطيع مجرد التقاط الهاتف للاتصال به لا يبدو حقيقيًا، لقد كان أول شخص اتصلت به عندما كنت بحاجة إلى المساعدة،كان صخرة عائلتنا، لقد كان أروع وألطف أب ونحن محظوظون للغاية لأننا قضينا وقتًا معه كما فعلنا".

وأضاف أن والده كان على علم بالخطر، لكنه أراد أن يعيش الحياة على أكمل وجه، كان يعرف المخاطر، ونحن جميعًا نعرف ذلك".