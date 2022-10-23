هيئة التأمين الصحى تبدأ العمل بمنظومة العيادات المسائية فى 7 محافظات.. صور

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية فى 21 عيادة خارجية بالهيئة العامة للتأمين الصحى فى 7 محافظات، كمرحلة أولي، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتوسع فى الخدمات الطبية وتيسير الحصول عليها لجمهور المنتفعين.

وأوضح الدكتو حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، فى بيان اليوم، أن العيادات فى يومها الأول شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين بالسبع محافظات وهى" القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الدقهلية"، مؤكدًا أنه جارى تشغيل الفترة المسائية بعيادات الهيئة بباقى المحافظات تباعًا خلال الفترة القليلة القادمة.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الفترة المسائية بالعيادات الخارجية تبدأ من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساءً بواقع 4 ساعات يوميًا، موضحًا ان تشغيل العيادات المسائية سيعمل على الحد من الزحام فى الفترات الصباحية بالعيادات الخارجية الأمر الذى سيلقى رضاء لدى متلقى الخدمة الطبية.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ، إلى أن العيادات تقدم خدمات الكشف الطبى من خلال الاستشاريين والأخصائيين فى تخصصات (الجراحة - العظام - انف وأذن - جلدية - أسنان - باطنة - أطفال )، وخدمات الممارس العام، وتكرار العلاج، بالإضافة إلى خدمات الفحوصات المعملية، والأشعة التشخيصية، وصرف العلاج، وخدمات المواطنين والتحويلات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الهيئة.

وكشف أن الهيئة أتاحت بالعيادات فى فترتها المسائية خدمة الكشف الطبى لغير المنتفعين بالتأمين الصحى وذلك بأسعار رمزية، حرصًا من الهيئة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين الراغبين فى تلقى الخدمة الصحية، مؤكداً توافر الفرق الطبية والإدارية، فضلاً عن توافر أرصدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أنه جارى إضافة تخصصات جديدة بالعيادات لضمان الوصول الى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة.