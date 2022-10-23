مصرع وإصابة شخصين فى حادث مرورى بالواحات البحرية

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية أعلى الطريق بمنطقة بالواحات البحرية، وتم نقل المتوفي والمصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بالواحات البحرية وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين تصادم سيارة نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع عبد الرحمن عزمي 18 سنة فيما أصيب عمر عادل عبود 20 سنة.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى الواحات للعلاج، وإيداع الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث، وسيتر حركة السيرات إلى طبيعتها مع تحرير محضر بالواقعة.