اليوم السابع
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مصرع مسعف فى حادث تصادم بالشرقية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:02 ص
مصرع مسعف فى حادث تصادم بالشرقية إسعاف ـ أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى مسعف إدارى بمرفق إسعاف الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة بخارية  وعربة كارو، بطريق الأشراف - النخاس، بعد النفق نطاق مركز الزقازيق.

تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا  من اللواء محمد الجمسى، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول  " أحمد م ع س" 58 عاما مسعف ادارى بمرفق إسعاف الشرقية، مقيم دائرة مركز الزقازيق، مصابا بنزيف بالمخ وكسر بالضلوع، وتوفى متأثرا بإصابته

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية  وقوع حادث بين دراجة بخارية  وعربة كارو، بطريق الأشراف - النخاس، بعد النفق،  ما أسفر عن وفاة المسعف.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفى  إلى مستشفى الزقازيق الجامعى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


مستشفى الزقازيق الجامعى

طريق الاشراف

الشرقية

مصرع مسعف



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