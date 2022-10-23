محمد العريان: الاقتصاد العالمى فى رحلة وعرة بطبيعتها ولكن إلى جهة أفضل

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي المصري العالمي، إن أداء الأسواق المالية يتطرق إلى تكيف النظام مع بيئته، مضيفا: وتميزت تلك البيئة لأكثر من عقد بعدلات فائدة منخفضة للغاية.. صفر في الولايات المتحدة.. وسلبية في أوروبا.. وضخ هائل للسيولة من البنوك المركزية للتكيف مع الواقع المتغير.. حقيقة تتغير بصورة كبيرة، وبجانب رفع سعر الفائدة تأتي ضغوط السيولة في كبري الأسواق الكبرى.

وأضاف خلال كلمة مسجلة خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ردود فعل السوق تشهد حالة من الاضطراب.. كما رأينا في بريطانيا.. مخاطر وقوع أزمة مالية.. هذه بيئة صعبة للغاية.. الواقع الحالي يتطلب مرونة وعناية كبيرة.. واستجابة نشطة للتعامل مع تلك الأمور التي لا يمكن تصورها.. هي السمات التي يجب وضعها للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي".

وتابع الدكتور محمد العريان: "انا تحدثت خلال كلامي عن صورة منزل.. ولكن الوضع أيضا يتطرق إلى رحلة وعرة للغاية وصولا إلى جهة أفضل.. الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.. رحلة وعرة بطبيعتها ولكنها وجهة أفضل.. أكثر شمولا واستدامة من حيث المناخ والبيئة وسوف تتميز بنظام مالي أكثر .. وليس التمويل المصطنع بل الاستقرار المالي الحقيقي يتسم بتنسيق أفضل السياسيات العالمية لمعالجة المشكلات المشتركة".