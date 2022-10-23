محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين ويوجه المختصين بحل شكواهم

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم الأحد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم والتعرف على مطالبهم لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن بقرية عزبة سلكا بشبين الكوم يتضرر من قيام عدد من أصحاب مقطورات كسح الصرف المنزلى بإلقاء المخلفات في مسطح مائي وذلك بالمخالفة بالقانون وبما يضر بصحة الأهالى ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمدينة شبين الكوم بحصر أسماء أصحاب المقطورات التى تقوم بهذه الأعمال المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ،كما كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بفحص شكوى موجهة دراسات اجتماعية بإدارة قويسنا التعليمية تتضرر من اضطهاد وتعنت الموجه العام ضدها ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

كما تضمن اللقاء طلب مواطن بناحية فيشا الكبرى بمنوف يلتمس تخفيض المبلغ المستحق عليه قيمة التقنين لمنزله المقام على أرض أملاك دولة مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، وكلف المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بإعادة دراسة السعر والعرض عليه، كما وافق المحافظ على طلبه الخاص بنقل ابنه من مدرسة التنمية الفكرية بمنوف إلى مدرسة بالقرية "نظام الدمج" مراعاة لظروفه الصحية، مؤكدا انه لامانع في ضوء الضوابط .

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية عرب الرمل مركز قويسنا يتضرر من قرار إزالة لملكيته الخاصة ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم ،وكذا مدير مديرية الشئون الصحية بدراسة طلب طبيبة تلتمس الموافقة على منحها أجازة دخول الامتحانات لدراسة الماجيستير طبقا للقرار الوزارى رقم 525 لسنة 2012 مؤكدا على تسهيل الإجراءات وأنه لامانع في ضوء الضوابط ، كما استمع المحافظ لشكوى مواطنة بناحية منوف تلتمس نقل نجلها إلى مدرسة العميد محمود عادل القارح الرسمية المتميزة مراعاة لظروفه الخاصة ، وأكد المحافظ أنه لامانع مع مراعاة السن .