محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بطريق كفر عليم وشارع النصر

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال التطوير بطريق كفر عليم (24 الحربى) عقب الانتهاء من أعمال الرصف به كونه طريقا حيويا وهاما، يخدم أهالى مدينة بركة السبع، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة بركة السبع لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، مدير مديرية الطرق، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار الهندسي بالمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي عن أعمال التطوير بطريق كفر عليم بطول (500) متر، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الأسفلت النهائية بالطريق وتوسعته (اتجاهين) وإنشاء أرصفة جانبية وبلاعات أمطار وإنشاء جزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالطريق، وخلال تفقده أشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير بالطريق قد ساهمت وبشكل ملموس في تحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تفقد المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بممشى بركة السبع الجديد بطول ترعة ديا الكوم المغطاة والمقام على مساحة (200) متر وذلك لخلق متنفس جديد ومتنزها عاما لأهالى المدينة ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أن أعمال التطوير قد شملت صب طبقة خرسانية مطبوعة بالممشى وتركيب بلدورات ونجيلة طبيعية وبرجولات وكشافات إضاءة ومنظومة رى حديثة، فضلا عن أنه جارى تركيب سور الكريتال الخارجى ومقاعد للمواطنين ، هذا وقد كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بسرعة إنهاء أعمال الرصف بالشارع المجاور للمشى بنزلة الكوبرى العلوى اتجاه المركز الصحي، وكذا تكليف رئيس المدينة بتوفير أفراد أمن للحفاظ على أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالممشى.

هذا و تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى وزرع الأعمدة الديكورية بشارع النصر بطول (1)كم، حيث تم الإنتهاء من فرد طبقة الأسفلت النهائية وتركيب أحواض الزينة، ووجه المحافظ المستشار الهندسى بوضع تصور لتطوير الكورنيش بطول سور الاستاد الرياضى، موجهاً رئيس المدينة بالاعتناء برى الأشجار والحالة العامة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بالمنطقة.

واختتم محافظ المنوفية جولته، بتفقد أعمال قطع الفرمة بشارعى المعدية و نجم الدين بمجموع أطوال (500) متر، حيث جارى تطوير الطريق بالكامل من إزالة الطبقات الأسفلتية والبلدورات المتهالكة ورفع مطابق الصرف الصحى وبلاعات الأمطار وإنشاء البلدورات والأرصفة الجانبية الجديدة وزرع الأعمدة الديكورية الحديثة، وكلف المحافظ رئيس المدينة برفع نواتج التطوير أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وقد أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بأن أعمال التطوير تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى بإجمالى (7) شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة وهم (المربع السكنى بعدد "6" بشوارع (منطقة مسجد العراقي-المؤسسة-سيدي اسماعيل -تفريعات محيي المهدي- تفريعات الكورنيش-الجمعية الشرعية-تفريعات مصطفي كامل ) بإجمالى أطوال 2000 م، ومتفرعات بورسعيد حتي مساكن السيد نصر وشوارع المساكن، شارع الجيش حتى تلاقى ش بور سعيد مع ش ابو شادي والشوارع المتفرعة بأطوال800م، و المربع السكني (ش موسى العليمي- ش الشوادي- ش العوامرية- ش سوق الخميس)، وكذا شارع نجم مع الشوارع الجانبية علي طريق شبين الكوم /بركة السبع بطول 1 كم، واستكمال رصف شارع جواد حسني خلف المستشفى ومتفرعاته بطول 2 كم، واستكمال رصف المربع السكنى بمنطقة الحد البحري من ترعة ديا الكوم وشارع ترعة البهجي بطول 3 كم .