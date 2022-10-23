محافظ القليوبية يتابع معدلات تطوير شارع فريد ندا ببنها وتحسين مستوى النظافة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا لدفع الأعمال، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وإظهار المظهر الحضاري والطابع المميز للمدينة، ويطمئن علي رفع الإشغالات واستمرار تحسين مستوى النظافة العامة بمحور الخصوص وطريق نقطة القلج بنطاق مدينة الخانكه، يأتى ذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من جولات مكثفة ومتابعة مستمرة للنهوض بمستوى النظافة العامة والقضاء علي ظاهرة إشغال الطريق العام لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

واستهل "المحافظ"، جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا بمدينة بنها، إذ تم الإنتهاء من عمل الأرصفة الجانبية أمام مديرية الطرق والنقل وتغطيتها ببلاط الإنترلوك، بالإضافة إلي الإنتهاء من عمل أحواض الزرع داخل الجزيرة الوسطى إستعداداً لزراعتها بالشجيرات الصغيرة ذات المظهر الجمالي.

وشدد "الهجان"، علي مقاولي الأعمال بدفع الأعمال للنهو من أعمال تطوير المرحلة بالكامل في المدة الزمنية المحددة، مع مراعاة جودة الأعمال لتفادي الأخطاء، علاوة علي إستعجال توريد أعمدة الإنارة وتركيبها والإنتهاء من تشغيلها بالتوازي مع بداية أعمال الرصف.

وتجدر الإشارة إلي أن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا تشتمل علي تشغيل أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية، وتركيب أعمدة إنارة حديثة، كما يشمل التطوير أعمال توسعة للحارتين، بالإضافة إلى عمل جراج للسيارات وأماكن لتنزه المواطنين، ورصف الطريق بالكامل وتنسيق الحدائق والجزر الوسطى، بالإضافة إلي تحديد مسارات المشاة لإعادة الوجه الحضارى والجمالى في الشارع بأكمله.

ثم توجه "الهجان"، لمدينة الخصوص وتفقد محور الخصوص ومتابعة أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة، مشدداً بمتابعة تحسين مستوى النظافة وعدم السماح بتواجد الفريزة علي الطريق وضبط أي سيارة تقوم بإلقاء القمامة أو مخلفات هدم علي الطريق، وأثناء المرور تم ضبط مقهى تقوم بتقديم الشيش المحظور تقديمها في المقاهي، علي الفور أصدر المحافظ تعليماته بمصادرة الشيش وإتجاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم ضبط 3 سيارات نص نقل تسير عكس الإتجاه بطريق محور الخصوص وطريق شركات البترول، منهم سيارة يقوم بقيادتها طفل يبلغ عمره اثني عشر عاما، علي الفور أصدر المحافظ تعليماته باتخاذ الاجراءات القانونية والتحفظ علي السيارة وتحرير محضر بالواقعة، وتم سحب الرخص من السائقين الأخرين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

واختتم "المحافظ" جولته بمتابعة أعمال رفع تراكمات الهدم والقمامة علي جانبي المصرف البلبيسي طريق نقطة القلج نطاق مدينة الخانكة، حيث تم رفع اليوم ما يقرب من 700 طن ونقلهم مباشرة للمقلب العمومي، مشدداً بتكثيف العمل والإنتهاء من إزالة كافة المخلفات والتراكمات بالكامل، لسهولة الحركة المرورية وللحفاظ علي سلامة المواطنين.

كما تفقد"الهجان" إنتظام إزالة تراكمات المباني المتعارضة مع المشروع القومي توسعة الطريق الدائري بنطاق مدينة الخانكه، موجهاً برفع جميع مخلفات الهدم لسهولة حركة المارة.

ووجه "محافظ القليوبية"، رؤساء المدن والأحياء علي مستوى المحافظة، بضرورة التواجد الميداني والمتابعة الدورية لتحسين مستوى النظافة والقضاء علي ظاهرة إشغال الطريق العام والباعة الجائلين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكُد من رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم إن وجدت بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، حفاظاً على المظهر العام والجمالي للمحافظة.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وهاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، والمقدم صبحي الجابري مدير شرطة مرافق القليوبية، والمقدم أسامه إبراهيم مشرف مرور شبرا الخيمة.



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال