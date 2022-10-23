محافظ البنك المركزى: الأسواق المالية لا تعتمد على الماضى ولكن تنظر للمستقبل

كتب أحمد عرفة

قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إن الأسواق المالية لا تعتمد على الماضى ولكن تنظر للمستقبل وكى ننظر للمستقبل نعمل على عدة محاور.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أننا نعيش في ظل الظروف التي نتحدث عنها التي من المتوقع أنها ستستمر، وهذا ليس رأى شخصى ولكن رأى الخبراء أنه لا يوجد انفراجة قريبة.

وتابع محافظ البنك المركزى: نحن نعمل في ظل ظروف ونعمل على خروج الأموال الساخنة ووجود فائض في العرض وفائض في معروض النقد، مستطردا: تستطيع أن تستورد المواد بطريقة أرخص وتقلل التكلفة فهذا يساعد على الحركة.

وقال محافظ البنك المركزى: انتهينا من العقود المستقبلية، وعندما نتحدث عن عملية الربط نتحدث عن الفكر، وليس السعر ، فالدول التي تصدر البترول عملتها تكون مربوطة بالدولار، ولكن أمريكا ليست الشريك التجارى الأساسى.