فصل التيار الكهربائى عن منطقة الوحدة والمقاولون بالغردقة اليوم لصيانة المحولات

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار عن موزع النجدة، والمقاولون العرب، وذلك اليوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وأضاف مصدر من قطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر، أن فصل التيار يإتي لصيانة المحولات الدورية حتي لا يتم فصل التيار أو انقطاع التيار بطريقة مفاجأة، موضحًا أن هناك جدول زمني لصيانة المحولات الدورية لجميع مناطق القطاع.