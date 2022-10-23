اليوم السابع
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ضبط 2.5 طن أرز أبيض داخل مخزن بدون ترخيص فى حملة تموينية بالغربية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:08 م
ضبط 2.5 طن أرز أبيض داخل مخزن بدون ترخيص فى حملة تموينية بالغربية المضبوطات
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة بناء على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ومحاربة الغش التجارى.
 
أسفرت الحملة عن ضبط تاجر أرز بحيازته 100 شيكارة أرز أبيض وزن 25 كيلو جرام بإجمالى 2500 كيلوجرام بداخل مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بناحية سبرباي مركز طنطا والشكائر غير مدون عليها سعر المستهلك وتحرر محضر بالواقعة، كما تم المرور على المخابز بدائرة بندر طنطا وتحرير 4 محاضر إثبات حالة لوجود نقص وزن من المرحلة الأولى والثانية لعدم وجود قائمة التشغيل ومحضر إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين ومحضر إثبات حالة تصرف في 14 شيكارة، فتم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والعرض النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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