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صحة قنا تنظم تدريبا لأخصائيى العلاج الطبيعى ومناقشة مشاكل العمود الفقرى

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:26 ص
صحة قنا تنظم تدريبا لأخصائيى العلاج الطبيعى ومناقشة مشاكل العمود الفقرى محافظة قنا
قنا ـ صابر سعيد

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قال الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، إن إدارة العلاج الطبيعي بقنا، نظمت  تدريبا مكثفا لأخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي، لافتًا أن التدريب الذي نظمته إدارة التدريب بمشاركة إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، ناقش مشاكل العمود الفقري ومشاكل الفقرات القطنية وكيفية العلاج المناسب للحالات المناسبة.

وأضاف تاوضروس، أن التدريب قدمه الدكتور عبدالرازق عبد النعيم، مدرس العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي،  وأوضح الفرق بين الأنواع المختلفة للانزلاق الغضروفي والطريقة الأمثل لعلاج كل نوع وذلك وفق أحدث الأساليب العلمية والطبية.

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية، أن التدريب ساهم في شرح وتوضيح أهمية الدمج بين أجهزة العلاج الطبيعي والتمارين العلاجية الواجب تنفيذها علي المرضي للحصول علي نتائج متقدمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد الديب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة علي الاستمرار في رفع مستوي الفريق الطبي بإدارة العلاج الطبيعي من خلال التدريبات وورش العمل المختلفة التي تساهم في رفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.


صحة قنا

تدريب الأخصائيين للعلاج الطبيعي

جنوب الوادي

اخبار قنا



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